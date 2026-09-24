Erzincan\'da Yeni Sanayi Sitesi\'nde aracın motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Erzincan'da Yeni Sanayi Sitesi'nde aracın motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan'da Yeni Sanayi Sitesi'nde aracın motor kısmında mahsur kalan yavru kedi, Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, sıkışan yavru kediyi çıkararak İtfaiye Müdürlüğüne götürdü.
Erzincan'da bir aracın motor kısmında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeni Sanayi Sitesi'nde bir aracın motor kısmında yavru kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, motor kısmında sıkışan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.
Yavru kedi, ekipler tarafından İtfaiye Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: İHA
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