Erzincan\'da yol kontrol noktasında keklik bulunduran kişiye ceza

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Erzincan'da yol kontrol noktasında yapılan uygulamada ekiplerce koli içerisinde bulundurulduğu tespit edilen keklik koruma altına alındı.

Erzincan Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Mercan Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında yapılan müşterek uygulamada bir vatandaşın koli içerisinde keklik bulundurduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan keklik Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanuna göre yaban hayvanlarının alıkonulması ve canlı mühre olarak kullanılması yasak olup, yaban hayvanlarının doğal ortamlarda varlıklarını sürdürmeleri ve yaşam alanlarının korunması amacıyla Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, hassasiyetle görevlerine devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN