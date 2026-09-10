Erzincan'da yolu kapatan tır nedeniyle motosikletli grup ve okul idarecileri polis merkezine - Son Dakika
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Erzincan'da yolu kapatan tır nedeniyle motosikletli grup ve okul idarecileri polis merkezine

Erzincan\'da yolu kapatan tır nedeniyle motosikletli grup ve okul idarecileri polis merkezine
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Erzincan'da bir tırın yolu kapatması nedeniyle motosikletli grup ile okul idarecileri arasında tartışma çıktı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine her iki grup polis merkezine götürülerek işlem yapıldı.

Erzincan'da yolun tır tarafından kapatılması nedeniyle motosikletli grup ile okul idarecileri arasında çıkan tartışma, tarafların polis merkezine götürülmesiyle sona erdi.

Alınan bilgiye göre, Ordu Caddesi'ndeki bir ara sokakta tırın yolu kapatması nedeniyle motosikletleriyle geçemeyen grup, duruma tepki gösterdi.

Cumhuriyet Ortaokulunun taşınması kapsamında okul içerisindeki malzemelerin akşam saatlerinde tıra yüklendiği sırada, motosikletli grup ile okul idarecileri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında karşılıklı hakaretleşme yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olan motosikletli grup ile okul idarecileri polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Erzincan, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da yolu kapatan tır nedeniyle motosikletli grup ve okul idarecileri polis merkezine - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da yolu kapatan tır nedeniyle motosikletli grup ve okul idarecileri polis merkezine - Son Dakika
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