Erzincan Buğday Meydanı'nda 18 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen yangında zarar gören esnafın mağduriyetlerini gidermek için çalışmalar sürdürülüyor.
Yangında hasar gören iş yerlerinin çatıları, belediye tarafından temizlenerek yeniden inşa edilmeye başlandı. Çatıların inşa edilerek işyeri sahiplerine teslim edileceği belirtildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'daki Yangında Zarar Gören Esnafın Mağduriyetleri Gidermeye Çalışılıyor - Son Dakika
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