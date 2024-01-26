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Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Türkiye'de 4. Sırada - Son Dakika
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Türkiye'de 4. Sırada

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, asayiş olayları aydınlatma oranında Türkiye genelinde 4. sırada yer aldı. 2023 yılında asayiş olayları aydınlatma oranı yüzde 99,2 olarak gerçekleşen Erzincan Emniyeti, ülke genelindeki ortalamayı geçerek başarılı bir performans sergiledi. Ayrıca, mala karşı işlenen suçlarda ve kişilere karşı işlenen suçlarda da yüksek aydınlatma oranlarına sahip olan Erzincan Emniyeti, ülke genelinde 4. ve 6. sıralarda yer aldı. Büyük çaplı operasyonlar sonucunda ise Narkotik maddelerle mücadele kapsamında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Türkiye\'de 4. Sırada
26.01.2024 - 08:28,
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, asayiş olayları aydınlatma oranında Türkiye 4'ncüsü oldu.

Erzincan Emniyeti, asayiş olayları aydınlatma oranında 2022 yılı yüzde 98 iken, 2023 yılında ise yüzde 99,2 aydınlatma oranına ulaştı. Türkiye ortalaması yüzde 90.1 iken, ülke genelinde Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi 4. sırada yer aldı.

Erzincan Emniyeti, Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlarda aydınlatma oranında 2022 yılı yüzde 91 iken, 2023 yılında ise yüzde 95,9 aydınlatma oranına ulaştı. Türkiye ortalaması yüzde 67.9 iken, ülke genelinde 4'ncü sırada yer aldı.

Erzincan Emniyeti, Kişilere Karşı İşlenen Suçlarda aydınlatma oranında 2022 yılı yüzde 99,5 iken, 2023 yılında ise yüzde 99,7 aydınlatma oranına ulaştı. Türkiye ortalaması yüzde 95.9 iken, ülke genelinde 6. Sırada yer aldı.

Erzincan'da mala karşı önemli 9 suçta; Evden hırsızlık, işyerinden ve kurumdan hırsızlık, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, yağma - gasp, dolandırıcılık, yankesicilik, kapkaç 2022 yılı 541 olay gerçekleşirken, 2023 yılında ise yüzde 38,3 azalarak 334 olay gerçekleşti. Türkiye ortalaması yüzde 5 azalış olarak gerçekleşmiş ve Erzincan Emniyetinin ülke sıralaması 4'ncü oldu.

Erzincan'da evden hırsızlık olaylarında 2022 yılı 98 adet hırsızlık gerçekleşirken, 2023 yılında ise yüzde 54,1 azalarak 45 adet hırsızlık gerçekleşti. Türkiye ortalaması yüzde 23,7 olarak gerçekleşirken Erzincan Emniyeti ülke sıralamasında 6. oldu.

Erzincan'da işyerinden hırsızlık olaylarında 2022 yılı 70 adet hırsızlık gerçekleşirken, 2023 yılında ise yüzde 70 azalarak 21 adet hırsızlık gerçekleşti. Türkiye ortalaması yüzde 24,7 olarak gerçekleşirken Erzincan Emniyeti ülke sıralamasında 2. oldu.

Erzincan'da dolandırıcılık olaylarında 2022 yılı 351 olay gerçekleşirken, 2023 yılında ise yüzde 28,5 azalarak 251 olay gerçekleşti. Türkiye ortalaması yüzde 21 artış olarak gerçekleşirken Erzincan Emniyeti ülke sıralamasında 4'ncü oldu.

Öte yandan Erzincan Emniyet Müdürlüğünce, 2023 yılında Narkotik maddelerle mücadeleyle alakalı olarak 2 tanesi Kökünü Kurutma Operasyonu olmak üzere yapılan büyük çaplı operasyonlar sonucunda 162 kilogram scanc, 12,6 kilogram eroin, 16,6 kilogram esrar ve 3 kilogram bonzai ele geçirildi.

Terörle mücadele operasyonları kapsamında; 2022 yılında Erzincan genelinde bölücü, dini istismar eden ve FETÖ/PDY Terör Örgütlerine yönelik 37 operasyon gerçekleştirilirken 51 şüpheli yakalandı. 2023 yılında 47 operasyon gerçekleştirilerek 60 şüpheli yakalandı. Ayrıca sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 2022 yılında 406 şüpheli, 2023 yılında 414 şüpheli şahsa işlem yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Türkiye'de 4. Sırada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Türkiye'de 4. Sırada - Son Dakika
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