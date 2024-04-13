Erzincan-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazalarda 7 kişi yaralandı

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Erzincan- Erzurum kara yolundan meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i bebek toplam 7 kişi yaralandı.

İlk kaza, Erzincan - Erzurum kara yolu Sansa Deresi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Tikdağ idaresindeki 34 HV 1760 plakalı kamyonet Erzincan'dan Tercan istikametine doğru seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak boş araziye uçtu. Kazada, Erzurum Hınıslı olan sürücü Ali Tikdağ ve ailesi Abdurrahman, Etike ve Günay Tikdağ yaralandı.

Yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erzincan - Erzurum kara yolu Pülümür yol ayrımında otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen ikinci kaza da ise 1'i bebek aynı aileden 3 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. - ERZİNCAN