Erzincan İliç'te Kaçak Ürün Operasyonu: 500 Bin TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzincan İliç'te Kaçak Ürün Operasyonu: 500 Bin TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Erzincan İliç\'te Kaçak Ürün Operasyonu: 500 Bin TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Erzincan'ın İliç ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak ürünler ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İliç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda, İliç ilçe merkezinde kaçak tütün mamülleri satışı yapan 2 iş yeri, 1 araç, 1 ikamet ve depo olarak kullanılan müştemilatlarında yapılan eş zamanlı aramalarda, çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. Toplamda 150 adet puro, 123 adet elektronik sigara likiti, 76.040 dal bandrolsüz içi doldurulmuş makaron, 13.400 dal bandrolsüz boş makaron, 54 kg açık kıyılmış tütün, 8.7 kg açık nargile tütünü, 500 gram pipo tütünü, 17 paket 200 gramlık kutu nargile melası, 253 paket 35 gramlık kutu nargile melası, 24 paket 400 gramlık toplam 9.6 kg kaçak çay ele geçirildi. Kaçak ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 500 bin TL olduğu belirtildi. E.G. ve G.G. isimli şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

03.06.2024 08:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın İliç ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonlarda kaçak ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İliç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda, İliç ilçe merkezinde kaçak tütün mamülleri satışı yapan 2 iş yeri, 1 araç, 1 ikamet ve depo olarak kullanılan müştemilatlarında yapılan eş zamanlı aramalarda; 150 adet puro, 123 adet elektronik sigara likiti, 76.040 dal bandrolsüz içi doldurulmuş makaron, 13.400 dal bandrolsüz boş makaron, 54 kg açık kıyılmış tütün, 8.7 kg açık nargile tütünü, 500 gram pipo tütünü, 17 paket 200 gramlık kutu nargile melası, 253 paket 35 gramlık kutu nargile melası, 24 paket 400 gramlık toplam 9.6 kg kaçak çay ele geçirildi.

Kaçak ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 500 bin TL olduğu kaydedildi. E.G. ve G.G. isimli şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Makaron, İliç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan İliç'te Kaçak Ürün Operasyonu: 500 Bin TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:05 Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış, Van’da gözaltına alındı Polis belediyede arama yapıyor Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akış, Van'da gözaltına alındı! Polis belediyede arama yapıyor
08:10 İYİ Parti Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, partisinden istifa etti İYİ Parti Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, partisinden istifa etti
08:07 Mayıs enflasyonu bugün açıklanıyor Ekonomistlerin rekor beklentisi var Mayıs enflasyonu bugün açıklanıyor! Ekonomistlerin rekor beklentisi var
02:44 Küçükçekmece’de piknik yapan vatandaşlar başından vurulmuş bir erkek cesedi buldu Küçükçekmece'de piknik yapan vatandaşlar başından vurulmuş bir erkek cesedi buldu
20:31 Akan kan sonrası yenilenen seçimde vatandaş sandığa gitmedi Akan kan sonrası yenilenen seçimde vatandaş sandığa gitmedi
09:29 İstanbul’da zam şampiyonu köprüler oldu İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu
08:51 Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli’ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli'ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı
08:42 Fikirtepe’de lise bahçesinde rezalet Cinsel ilişkiye girerken kameraya yakalandılar Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! Cinsel ilişkiye girerken kameraya yakalandılar
07:55 Erkan Yolaç’tan 17 gün sonra eşi Asuman Yolaç da vefat etti Erkan Yolaç'tan 17 gün sonra eşi Asuman Yolaç da vefat etti
23:52 Küçükçekmece’de çöken binanın yanında bulunan 4 katlı bina yıkılıyor Küçükçekmece'de çöken binanın yanında bulunan 4 katlı bina yıkılıyor
23:13 Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor
22:07 Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu’nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu
21:15 Mide bulandıran iddia Hatay’da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı Mide bulandıran iddia! Hatay'da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı
21:08 Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda İsrail’i 6-0 yendi Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi
20:48 Şimdiden gönülleri fethetti Koşarak Mourinho’nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 09:47:23. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan İliç'te Kaçak Ürün Operasyonu: 500 Bin TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement