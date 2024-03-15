Erzincan'ın Tercan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya beldesi girişindeki köprüde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, P.Y. idaresindeki 08 AS 974 plakalı otomobil ile G.T. yönetimindeki 24 ABN 731 plakalı otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine çarpıştı. Kazada iki otomobilde bulunan 4'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesi ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'ın Tercan ilçesinde trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika
İzmir'in Buca ilçesinde, silahlı saldırı sonucu öldürülen 17 yaşındaki Yusuf Demir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden baba ve oğul tutuklandı. Baba, emniyetteki ifadesinde Demir'i tanımadığını ve yaşını öğrenince üzüldüğünü söyledi.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde aşırı yüklü bir kamyonet, kontrolden çıkarak elektrik kablolarına takıldı ve 6 elektrik direğini devirdi. Kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçarken, olayı duyan vatandaşlar yetkililere bildirdi. Elektrik direklerinin onarım çalışmaları başlatıldı ve sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Maltepe'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın, Zümrütevler Mahallesi'nde saat 22.00 sularında meydana geldi. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 7 katlı apartmanın 5. katındaki boş bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul'da öldürülen Eros isimli kedinin davasında sanığa verilen hapis cezasının indirilmesi ve serbest bırakılma kararı hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Hayvan hakları savunucuları basın açıklaması yaparak adaletin sağlanmasını istedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 7 katlı apartmanın 5. katındaki boş bir dairede bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ramazan ayı öncesinde Adana'da kesimi yapılan 700 kilogram at ve eşek eti, Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Konuya ilişkin 3 şüpheli yakalanırken şüphelilerden birinin 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi. Piyasaya sürülmeden ele geçirilen 700 kilogram et, İlçe Tarım Müdürlüğünce alınan numunelerin incelenmesi neticesinde 'tek tırnaklı hayvan eti' olduğu tespit edilerek imha edildi.
Ramazan ayı öncesinde Adana'da kesimi yapılan 700 kilogram at ve eşek eti, Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birinin daha önce evcil hayvanı kasten öldürmek suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen etlerin incelenmesi sonucunda tek tırnaklı hayvan eti olduğu tespit edilerek imha edildi.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde aşırı yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybederek elektrik kablolarına takıldı ve 6 elektrik direğini devirdi. Sürücü olay yerinden kaçarken, vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Devrilen direklerin onarım çalışmaları başlatıldı ve sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Karabük'ün Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkisinde bulunan bir kıraathaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda kıraathanede bulunan B.T. hafif şekilde yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralı ambulansta tedavi edildi. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.
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