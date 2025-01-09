Erzincan İtfaiye Müdürlüğü 2024'te 2 bin 135 Olay Müdahalesi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Erzincan İtfaiye Müdürlüğü 2024'te 2 bin 135 Olay Müdahalesi Gerçekleştirdi

Erzincan İtfaiye Müdürlüğü 2024\'te 2 bin 135 Olay Müdahalesi Gerçekleştirdi

Erzincan İtfaiye Müdürlüğü, 2024 yılı içerisinde toplam 2 bin 135 olaya müdahale etti. Yangınlar, trafik kazaları ve diğer acil durumlarla ilgili detaylı açıklamalar yapıldı.

09.01.2025 16:35  Güncelleme: 16:37
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Erzincan'da İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2024 yılında 2 bin 135 olaya müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri, 01 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 392'si merkez istasyon,148'i Çukurkuyu Müfrezesi tarafından olmak üzere toplam 540 yangına müdahale etti.

İtfaiye Müdürü Sami Karakaş 2024 yılı içerinde müdahalede bulundukları trafik kazaları, yangınlar ve diğer olaylarla ilgili olarak açıklama yaptı.

Karakaş yaptığı açıklamasında şunları aktardı; "Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak 93 personel ve 14 İtfaiye aracı aynı zamanda 2 tane de kurtarma aracıyla merkez istasyon, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Çukurkuyu Müfreze hizmet binası olmak üzere 3 birimde hizmet vermekteyiz.

İtfaiye Müdürlüğü 01 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 392'si merkez istasyon,148'i Çukurkuyu Müfrezesi tarafından olmak üzere toplam 540 yangına müdahale etti.

Asansörde mahsur kalma, sıkışma, insan kurtarma, baca temizleme, kapı açma, hayvan kurtarma vb. gibi birçok alanda hizmet veren İtfaiye Müdürlüğümüz tarafından 1254'ü merkez istasyon, 341'i Çukurkuyu Müfrezesi tarafından olmak üzere yangın haricinde toplam 1595 vakaya müdahale edilmiştir. Bunların 235'i hayvan kurtarma 85'i ise trafik kazalarında araçta sıkışan vatandaşların kurtarılması vakasıdır.

Belediyemize ruhsat için başvuru yapan resmi ve özel kurum ve kuruluşların itfaiye uygunluk raporu denetimleri doğrultusunda 1775 kurum ve kuruluş denetlenmiştir.

İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından 39 kurum ve kuruluşa uygulamalı yangın eğitimi verildi. Bu eğitimlerde 3 bin 370 kişi itfaiye hizmetleri ile yangın önleme ve yangın güvenliği konularında bilgilendirildi.

İtfaiye Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini korumak için 7 gün 24 saat hizmet vermekte olup acil durumlarda çok kısa bir süre içerisinde olay yerine varıp müdahalede bulunuyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan İtfaiye Müdürlüğü 2024'te 2 bin 135 Olay Müdahalesi Gerçekleştirdi - Son Dakika

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