Erzincan Jandarma Eylül İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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Erzincan Jandarma Eylül İstatistikleri Açıklandı

Erzincan Jandarma Eylül İstatistikleri Açıklandı

Eylül 2024'te Erzincan'da 225 olay meydana geldi, %98'i aydınlatıldı, çeşitli suçlar ele geçirildi.

02.10.2024 11:07
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Erzincan jandarma eylül ayı suç istatistiklerini açıkladı.

İl Jandarma Komutanlığınca, eylül 2024 ayında icra edilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 123 asayiş, 4 kabahat, 80 takibi gereken, 9 kaçakçılık, 7 siber ve 2 terör olayı olmak üzere toplam 225 olay meydana gelmiş ve meydana gelen olayların 220'si yani yüzde 98'si aydınlatıldı.

İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 71.069 şahıs ile 13.283 aracın sorgulaması yapılarak, 305 aranan şahıs, 6 aranan araç yakalandı ve kayıp olarak aranan 5 şahıs bulundu.

İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 1 adet tabanca ve 3 adet av tüfeği ele geçirildi.

Ay içerisinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 9.553 araç kontrol edilerek, 4.317 şahıs sorgulaması yapıldı, 358 araç ve şahıs hakkında toplam 966.661 TL cezai işlem uygulanarak, 3 aranan araç, 2 aranan şahıs yakalandı, 15 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alınarak 68 araç trafikten men edildi.

İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 60 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 29 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapılmış, 16 adet müstehcen içerikli ve 462 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 478 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, vatandaşların siber suç mağduru olmalarının engellenmesi ve siber suçlarla ilgili kişisel korunma tedbirleri çerçevesinde bilinçlendirilmeleri maksadıyla; "Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri" kapsamında 81 vatandaşa eğitim verildi.

İcra edilen 9 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 10 şahıs hakkında işlem yapılarak 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İcra edilen operasyonlar sonucunda 192 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin, 22 kök kenevir bitkisi ve 17 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 1 adet tarihi obje, 1 adet tabanca, 5 adet cep telefonu ve 41 adet kaleşnikof mühimmatı ele geçirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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