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Erzincan Jandarma Kasım Faaliyet Raporu

Erzincan Jandarma Kasım Faaliyet Raporu

Kasım 2024'te Erzincan'da 154 olay aydınlatıldı, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele yürütüldü.

05.12.2024 11:23
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı 2024 yılı Kasım ayı faaliyetleri açıklandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Kasım 2024 ayında icra edilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 49 asayiş, 16 kabahat, 67 takibi gereken, 16 kaçakçılık, 5 siber ve 1 terör olayı olmak üzere toplam 154 olay meydana gelirken meydana gelen olayların 148 yüzde 97'si aydınlatıldı.

İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 70.491 şahıs ile 20.597 aracın sorgulaması yapılarak, 171 aranan şahıs, 6 aranan araç yakalanmış ve kayıp olarak aranan 6 şahıs bulundu.

İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 4 adet av tüfeği, 12 adet av tüfeği mühimmatı, 3 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet muşta, 2 adet bıçak, ele geçirildi.

Ay içerisinde 1 Sosyal Medya Üzerinden Terör Örgütü Propagandası yapan şahıs hakkında adli işlem yapılmış ve adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Ay içerisinde icra edilen Trafik uygulamalarında; 18.234 araç kontrol edilmiş, 5.150 şahıs sorgulaması yapılmış, 325 araç ve şahıs hakkında toplam 859.447,00 TL cezai işlem uygulanmış, 4 aranan araç, 2 aranan şahıs yakalanmış, 5 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alınmış ve 94 araç trafikten men edildi.

İcra edilen Siber faaliyetleri neticesinde; 58 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 22 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapılmış, 26 adet müstehcen içerikli, 13 adet terör örgütü propagandası ve 355 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 394 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, vatandaşlarımızın siber suç mağduru olmalarının engellenmesi ve siber suçlarla ilgili kişisel korunma tedbirleri çerçevesinde bilinçlendirilmeleri maksadıyla; "Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri" kapsamında 10 vatandaşa eğitim verildi.

İcra edilen 16 Uyuşturucu, Kaçakçılık ve Organize Suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 25 şahıs hakkında işlem yapılmış ve 1 şahıs adli kontrol ile serbest bırakıldı.

İcra edilen operasyonlar sonucunda 2 gram sentetik kannabinoid/bonzai ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 708 paket bandrolsüz kaçak sigara, 59.380 adet dolu makaron, 97.600 adet boş makaron, 55 kg. açık tütün (sarmalık), 11 adet sikke, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 32 adet tabanca mühimmatı, 2 adet av tüfeği, 23 adet av tüfeği mühimmatı, 1 adet cep telefonu, 2 adet detektör, 22 adet elle makaron doldurma makinesi, 182 adet puro, 85.339 adet sigara filtresi, 1 kg. nargile tütünü, 12 adet elektronik sigara, 1 adet iş makinesi (kepçe), 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet bilgisayar hard disk, 1 adet akü, 1 adet balyoz, 3 adet hilti, 1 adet jeneratör, 2 adet kazma, 2 adet kürek ve 5 adet muhtelif ev aletleri ele geçirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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