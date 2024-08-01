Erzincan Polis Evi Yenilenerek Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Erzincan Polis Evi Yenilenerek Hizmete Açıldı

Erzincan Polis Evi Yenilenerek Hizmete Açıldı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Erzincan Polis Evi'nin yenilenerek hizmete açıldığı belirtildi. Polis evinin otel bölümünde 19 oda ve 34 yatak bulunurken, restoran bölümünde açık büfe kahvaltı ve yemek servisi yapılmaktadır. Bahçe bölümünde ise sıcak-soğuk içecekler, tost, dondurma, ızgara ve tatlı çeşitleri ile hizmet verilmektedir. Ayrıca polis evi şube müdürlüğünde düğün, nişan, kına gibi organizasyonlar düzenleme imkanı sunulmaktadır.

01.08.2024 09:47
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Erzincan Polis Evi, yapılan yenileme çalışmalarının ardından kamu personellerine hizmet vermeye başladı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Erzincan Polis Evinin yenilendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada hizmete açılan polis evinin otel bölümünde 19 oda 34 yatak bulunduğu belirtildi.

Öte yandan polis evinin restoran bölümünde 08.00-10.00 saatleri arasında açık büfe kahvaltı, 12.00-20.00 saatleri arasında ise yemek servisi yapılıyor.

Bahçe Bölümünde ise 08.00-23.00 saatleri arasında sıcak-soğuk içecekler, tost, dondurma, ızgara ve tatlı çeşitleri ile teşkilat mensupları ve yakınlarına, kamu personeli ile yakınlarına hizmet veriliyor.

Aynı amanda Polis evi şube müdürlüğünde, tüm kamu personelinin düğün, nişan, kına gibi organizasyonları ile resmi organizasyonlar düzenlenme imkanı sunuluyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Bahçe, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan Polis Evi Yenilenerek Hizmete Açıldı - Son Dakika

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