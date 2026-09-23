Erzincan Tercan'da hayvan yemi yüklü tır, balata kıvılcımıyla tamamen yandı - Son Dakika
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Erzincan Tercan'da hayvan yemi yüklü tır, balata kıvılcımıyla tamamen yandı

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Erzincan Tercan\'da hayvan yemi yüklü tır, balata kıvılcımıyla tamamen yandı
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Erzincan-Erzurum kara yolunun Tercan ilçesi geçişinde hayvan yemi yüklü tırda balatalardan sıçrayan kıvılcımlar yangın çıkardı. Aracın tamamını saran yangında tır kullanılamaz hale gelirken, sürücü yara almadan kurtuldu ve yanan tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Erzincan- Erzurum kara yolunun Tercan ilçesi geçişinde hayvan yemi yüklü tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, 04 plakalı tır Aşkale'den Erzincan istikametine seyir halindeyken Tercan ilçe sınırlarında balatalardan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Kısa sürede büyüyen yangın tırın tamamını sardı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu olayda, tamamen yanan tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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