Erzurum Adliyesi\'nde İhlal Kararları Açıklandı

Erzurum Merkez Adliye ve Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi (AYM) veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan başvurular ve bunun neticesinde tespit edilen ihlal kararları açıklandı.

Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'na göre; Erzurum Merkez Adliyesi kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) 2025 yılında yapılan başvuru sayısı 10, bunun neticesinde tespit edilen ihlal kararları 10 oldu. . Merkez Adliye mahkeme kararlarına karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan herhangi bir başvuru olmadı.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nda ise; 2025 yılında Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 'nin kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapılan 1 başvuru olduğu paylaşıldı. Başvurular neticesinde tespit edilen 1 ihlal kararı bulunuyor. Yine aynı mahkeme kararlarına karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan başvuru olmadı. - ERZURUM