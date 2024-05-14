Erzurum\'da 1 Kilo 103 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 kilo 103 gram metamfetamin ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan E.M. (42) isimli şahıstan 1 kilo 103 gram metamfetamin maddesi ve 5.600 TL suç geliri para ele geçirildi. Sözkonusu şahıs adli mercilere sevk edildikten sonra tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, nakli ve kullanımı ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi. - ERZURUM