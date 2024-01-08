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Erzurum'da yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 412 sürücüye para cezası kesildi - Son Dakika
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Erzurum'da yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 412 sürücüye para cezası kesildi

Erzurum Trafik Tescil ve Denetim Şubesi ekipleri tarafından bir hafta içinde yapılan denetimlerde, 7 Ocak 2024 tarihleri arasında 2 bin 412 sürücüye para cezası kesildi. Denetimlerde, koruyucu tertibat, emniyet kemeri ve kask kullanmamaktan, park yasağı kuralı ihlalinden, azami hız limitlerini aşmaktan, alkollü olarak araç kullanmaktan, yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, kırmızı ışık kuralı ihlalinden, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, muayenesiz aracı trafiğe çıkartmaktan, tehlikeli şerit ihlalinden ve sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan ceza yazıldı. Ayrıca, 431 araç sürücüsüne diğer trafik kanunu maddelerinden olmak üzere toplamda 2 bin 412 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Erzurum\'da yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 412 sürücüye para cezası kesildi
08.01.2024 - 11:00,  Güncelleme: 11:04
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Erzurum Trafik Tescil ve Denetim Şubesi ekipleri tarafından bir hafta içinde yapılan denetimlerde 2 bin 412 sürücüye para cezası kesildi.

1- 7 Ocak 2024 tarihleri arasındaki denetim ve çalışmalarda; Erzurum'da 187 araç sürücüsüne koruyucu tertibat, emniyet kemeri ve kask kullanmamaktan, 375 araç sürücüsüne park yasağı kuralı ihlalinden, 696 araç sürücüsüne azami hız limitlerini aşmaktan, 8 araç sürücüsüne alkollü olarak araç kullanmaktan, 4 araç sürücüsüne yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 466 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralı ihlalinden, 96 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 116 araç sahibine muayenesiz aracı trafiğe çıkartmaktan, 6 araç sürücüsüne tehlikeli şerit ihlalinden ve 27 araç sürücüsüne sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan ceza yazıldı.

Ayrıca 431 araç sürücüsüne, 2918 sayılı karayolları trafik kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam; 2 bin 412 sürücüye idari para cezası kesildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Erzurum, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 412 sürücüye para cezası kesildi - Son Dakika


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