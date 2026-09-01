Erzurum'da 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı - Son Dakika
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Erzurum'da 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı

Erzurum\'da 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı
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Erzurum Adliyesi'nde düzenlenen açılış töreniyle yeni adli yıl başladı. Törene başsavcılar, hakimler, savcılar ve baro mensupları katıldı. Adliye, tüm yargı mensuplarına başarı diledi ve adaletin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

2026-2027 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla, Erzurum Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Konferans Salonu ve Fuaye Alanı'nda açılış töreni düzenlendi.

Törene; Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Baro Başkanı Sayın Mesut Öner, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Aydemir Çelik ve Talha Oğuz Orhan, Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Hasan Tamer Berber, mahkeme başkanları, hakim ve Cumhuriyet savcıları ile Erzurum Barosu mensupları katıldı.

Erzurum Adliyesi tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Yeni adli yıl vesilesiyle, yargı teşkilatımızın tüm mensuplarına görevlerinde kolaylık ve başarı diliyor; adaletin tesisi ve hukukun üstünlüğünün korunması doğrultusunda yürütülen çalışmaların yeni dönemde de kararlılıkla sürdürüleceğine inanıyoruz. 2026-2027 Adli Yılı'nın ülkemize, milletimize ve hukuk camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm yargı mensuplarımıza başarılı bir adli yıl diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

Erzurum Adliyesi, 3. Sayfa, Erzurum, Adliye, Yargı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı - Son Dakika
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