Erzurum'da 25 Bin Araç Kontrolü - Son Dakika
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Erzurum'da 25 Bin Araç Kontrolü

Erzurum\'da 25 Bin Araç Kontrolü

Erzurum Jandarma, son bir ayda 25 bin 546 aracı denetleyerek birçok sürücüye ceza uyguladı.

06.03.2025 10:36
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca son bir ay içerisinde 25 bin 546 araç kontrol edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerinde 25 bin 546 aracın kontrol edildiği yapılan kontrollerde 3 yol kullanıcısına alkollü araç kullanmaktan, 21 araca Mali Mesuliyet Sigortasını yaptırmamaktan, 210 yol kullanıcısına hız sınırlarını aşmaktan, 95 yol kullanıcısına seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 223 yol kullanıcısına emniyet kemeri kullanmamaktan idari yaptırım uygulandı. Aynı dönemde 106 araç trafikten men edilirken 3 yol kullanıcısının sürücü belgesi geri alındı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak maksadıyla denetim faaliyetlerine titizlikle devam edileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da 25 Bin Araç Kontrolü - Son Dakika

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