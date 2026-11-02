Erzurum'da 26 Ekim-1 Kasım uygulamalarında 38 şahıs yakalandı, 11 silah ele geçirildi - Son Dakika
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Erzurum'da 26 Ekim-1 Kasım uygulamalarında 38 şahıs yakalandı, 11 silah ele geçirildi

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Erzurum\'da 26 Ekim-1 Kasım uygulamalarında 38 şahıs yakalandı, 11 silah ele geçirildi
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Erzurum'da 26 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasındaki denetimlerde 11 silah ele geçirildi, aranan 38 şahıs yakalandı. Kent genelindeki uygulamalarda 13 bin 889 şahıs ve 3 bin 322 araç sorgulanırken, 169 park, bahçe ve okul çevresi denetlendi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 11 silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 38 şahıs yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda 11 silah ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 38 aranan şahıs yakalanırken, 13 bin 889 şahsın sorgulaması gerçekleştirildi. Trafik ve asayiş uygulamaları kapsamında ise 3 bin 322 araç sorgulandı.

Öte yandan ekiplerce park, bahçe ve okul çevrelerinde de denetimler gerçekleştirildi. Belirtilen tarihler arasında 169 park, bahçe ve okul çevresinin denetlendiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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