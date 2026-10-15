Erzurum\'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı, alkolmetre testi reddedildi

Erzurum'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Farabi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle 4 aracın karıştığı trafik kazasında sürücülerden biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan sürücülerden birinin polis ekiplerince yapılmak istenen alkolmetre kontrolünü reddettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.