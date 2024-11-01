Erzurum'da 51 kg Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Erzurum'da 51 kg Eroin Ele Geçirildi

Erzurum\'da 51 kg Eroin Ele Geçirildi

Erzurum Emniyeti, narkotik operasyonunda 51 kg eroin ve bir tutuklama gerçekleştirdi.

01.11.2024 14:38
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 51 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce il genelinde uyuşturucu madde konularına yönelik Narkotik Madde Arama Köpeği Magnum ve Hera ile yapılan kontroller neticesinde; 51 kilogram 550 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanarak adli mercilere sevk edilen 1 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da 51 kg Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika

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