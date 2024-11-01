Erzurum\'da 51 kg Eroin Ele Geçirildi

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 51 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce il genelinde uyuşturucu madde konularına yönelik Narkotik Madde Arama Köpeği Magnum ve Hera ile yapılan kontroller neticesinde; 51 kilogram 550 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanarak adli mercilere sevk edilen 1 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ERZURUM