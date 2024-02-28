Erzurum'da 8 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Erzurum'da 8 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Erzurum\'da 8 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini açıkladı.

28.02.2024 14:46  Güncelleme: 14:49
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında bir araçta yapılan arama işlemlerinde 8 kilo 25 gram skunk maddesi ve 2.005 TL, 1.330 Riyal, 65 Manat, 5 USD para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen A.B. (49) isimli şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, nakli ve kullanımı ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzurum'da 8 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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