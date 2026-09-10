Erzurum'da ağustos ayında 533 trafik kazası meydana geldi, 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da ağustos ayında 533 trafik kazası meydana geldi, 7 kişi hayatını kaybetti

Erzurum\'da ağustos ayında 533 trafik kazası meydana geldi, 7 kişi hayatını kaybetti
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Erzurum'da polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde ağustos ayında 249'u ölümlü-yaralanmalı, 284'ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 533 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 461 kişi yaralandı.

Erzurum'da Ağustos ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 249'u ölümlü-yaralanmalı, 284'ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 533 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 461 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan Ağustos 2026 Trafik İstatistik Bülteni verilerine göre, polis sorumluluk bölgesinde ağustos ayında 213 ölümlü-yaralanmalı, 262 maddi hasarlı olmak üzere 475 trafik kazası kayıtlara geçti. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken, 384 kişi yaralandı. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise aynı ay içerisinde 36 ölümlü-yaralanmalı, 22 maddi hasarlı olmak üzere 58 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 77 kişi yaralandı.

8 ayda bin 468 trafik kazası

2026 yılının ilk 8 ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam bin 335 ölümlü-yaralanmalı, 2 bin 201 maddi hasarlı olmak üzere 3 bin 536 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 28 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 333 kişi yaralandı.

Polis sorumluluk bölgesinde yılın ilk 8 ayında bin 178 ölümlü-yaralanmalı, 2 bin 68 maddi hasarlı kaza meydana gelirken, 20 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 31 kişi yaralandı. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 157 ölümlü-yaralanmalı ve 133 maddi hasarlı olmak üzere 290 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 8 kişi hayatını kaybederken, 302 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Erzurum, Ağustos, Trafik, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da ağustos ayında 533 trafik kazası meydana geldi, 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da ağustos ayında 533 trafik kazası meydana geldi, 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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