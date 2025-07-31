Erzurum\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Erzurum'da çıkan anız yangınına itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek çevreye yayılmasına izin vermedi.

Ülkemizde son günlerde önüne geçilemeyen orman yangınları can yakmaya devam ederken anız yangınları da yaz ayları ile birlikte artmaya başladı. Erzurum kent merkezinde çıkan anız yangınına zamanında yapılan müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Yakutiye ilçesi 15 Temmuz Mesire Alanı anız yangını merkez itfaiye ekiplerimiz tarafından söndürüldü" denildi. - ERZURUM