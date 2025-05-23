Pasinler\'de Asfalt Tesisinde Patlama

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde patlama meydana geldi. Dolum tesisinde meydana gelen patlamada yaralıların olduğu öğrenildi.

Erzurum Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

YARALILAR VAR

Patlamada yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.