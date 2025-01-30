Erzurum\'da AVM\'den Düşen Genç Ağır Yaralandı

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Erzurum'da bir kişi, AVM'nin en üst katından düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı Serra City AVM'nin en üst katından zemine düşen genç adam ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayın kaza mı, yoksa intihar mı olduğu konusunda net bir bilgi bulunmazken, polis ekipleri inceleme başlattı. - ERZURUM