Erzurum\'da Bacadan Yangın Çıktı

Erzurum'da iş yerinin bacasında çıkan yangına ilk müdahaleyi esnaf su hortumuyla yaptı.

Olay, kentin işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir tavuk döner lokantasında yaşandı. İş yerinin bacasından çıktığı tahmin edilen yangında dumanlar caddeyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bu arada esnafın hortumla yanan bacaya su sıktığı görüldü. Çevredeki vatandaşlar da iş yerlerindeki yangın söndürme cihazlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Yayılmadan kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ERZURUM