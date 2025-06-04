Erzurum\'da Belediye Otobüsü Alev Aldı, Yolcular Panik İçinde Kendilerini Dışarı Attı

Erzurum'da hareket halindeki belediye otobüsü bir anda alev aldı, yolcular panikle kendilerini dışarı attı.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde sefer halindeki belediye otobüsü henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Çıkan yangınla panikleyen yolcular hızla kendilerini araçtan dışarı attı. Araçtan hızla uzaklaşan yolcuların korku dolu anları ve aracın alev alması yoldan geçen diğer sürücülerce cep telefonları ile kaydedildi. Bu arada bazı sürücüler yangın tüpleri ile yardıma gelerek söndürme çalışmalarına katıldı. Söndürülen yangında yaralanan olmazken, çıkış nedeni araştırılıyor. - ERZURUM
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