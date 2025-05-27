Erzurum'da feci kaza: Beton mikseri onlarca araçları biçti
ERZURUM - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde beton mikseri onlarca aracı biçti.
Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi havalimanı yolu üzerinde freni boşalan beton mikseri trafikte ve yol kenarında bulunan onlarca aracı çarptıktan sonra devrildi.
Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzurum'da Beton Mikseri Feci Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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