Erzurum Trafik Tescil ve Denetim Şubesi\'nden 2 bin 56 sürücüye para cezası

Erzurum Trafik Tescil ve Denetim Şubesi ekipleri tarafından bir hafta içinde yapılan denetimlerde 2 bin 56 sürücüye para cezası kesildi.

8- 14 Ocak 2024 tarihleri arasındaki denetim ve çalışmalarda; Erzurum'da 220 araç sürücüsüne koruyucu tertibat, emniyet kemeri ve kask kullanmamaktan, 101 araç sürücüsüne park yasağı kuralı ihlalinden, 616 araç sürücüsüne azami hız limitlerini aşmaktan, 8 araç sürücüsüne alkollü olarak araç kullanmaktan, 2 araç sürücüsüne yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 354 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralı ihlalinden, 101 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 123 araç sahibine muayenesiz aracı trafiğe çıkartmaktan, 8 araç sürücüsüne tehlikeli şerit ihlalinden ve 27 araç sürücüsüne sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan ceza yazıldı.

Ayrıca 496 araç sürücüsüne, 2918 sayılı karayolları trafik kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam; 2 bin 56 sürücüye idari para cezası kesildi. - ERZURUM