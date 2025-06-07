Erzurum\'da Büyük Denetim: 170 Bin Şahıs Kontrol Edildi

Erzurum polisi 2025 Mayıs ayı içinde yaptığı denetimlerde 170 bin 875 şahıs sorgulandı ve 27 bin 27 araç denetlendi.

1-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 170 bin 875 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 27 bin 27 araç denetlenirken, umuma açık 2 bin 451 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde bin 109, metruk binalarda 2 bin 863 denetim gerçekleştirildi. 758 araca cezai işlem uygulandı. 390 kişi bakayadan ve aranan 310 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 105 narkotik madde operasyonunda 17153,45 gram narkotik madde ele geçirildi. 11'i kurusıkı, 12 tabanca, 2 av tüfeği, 201 fişek ve 107 maksat dışı bıçak ele geçirildi. - ERZURUM