Erzurum'da buzlanma nedeniyle 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye düşmesi yollarda buzlanmaya neden oldu. Yakutiye ilçesindeki Üniversite Kavşağı'nda buzlanan zeminde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'da hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi sonucu yollarda oluşan buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kentte etkisini sürdüren dondurucu soğuklar ulaşımı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi görmesiyle birlikte ana arterler ve ara sokaklarda yer yer buzlanma meydana geldi.
Merkez Yakutiye ilçesi Üniversite Kavşağı'nda, buzlanan yolda kontrolden çıkan 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Araçlarda maddi hasarın oluştuğu kaza nedeniyle kavşakta bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Polis ekipleri, sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sizin düşünceleriniz neler ?