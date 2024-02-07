Erzurum'da çığ altında kalan iş makinası operatörü jandarma ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Erzurum'da çığ altında kalan iş makinası operatörü jandarma ekiplerince kurtarıldı

Erzurum\'da çığ altında kalan iş makinası operatörü jandarma ekiplerince kurtarıldı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde çığ altında kalan iş makinası operatörü jandarma ekiplerince kurtarıldı. Operatör sağlık birimlerine teslim edildi.

07.02.2024 12:21  Güncelleme: 12:23
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde çığ altında kalan iş makinası operatörü jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aziziye ilçesi Başkurt deresi mevkiinde bugün sabah saatlerinden Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı iş makinesi çığ altında kaldı. Olayın jandarma ekiplerine bildirilmesinin ardından operatör M.Y.B. (40)'yı kurtarmak için Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı iki Asayiş Timi, 1 JAK Timi ve 1 Arama Kurtarma Köpeği bölgeye sevk edildi. Yapılan arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde M.Y.B. isimli operatör çığ altından kurtarılarak sağlık birimlerine teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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