Erzurum\'da Çocuklara Bilinçli İnternet Kullanımı Semineri

Erzurum'da polis ekipleri, çocuklara yönelik özellikle bilinçli internet kullanımı noktasında bilgilendirme seminerlerine devam ediyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, " Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Olimpiyat Parkı içerisinde faaliyet gösteren Yaz Okullarında 8-16 yaş grubu 50 çocuğumuza "Temel Güvenlik Kuralları ve Bilinçli İnternet Kullanımı" konularında bilgilendirme semineri yaparak çeşitli hediyeler vermiştir" denildi. - ERZURUM