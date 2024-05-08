Erzurum'da Drift Yapan Sürücü Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da Drift Yapan Sürücü Polis Tarafından Yakalandı

Erzurum\'da Drift Yapan Sürücü Polis Tarafından Yakalandı

Erzurum'da sosyal medyada paylaşılan bir videoda drift yapan sürücüler, polisin takibi sonucu yakalandı. Sürücülere toplamda 91 bin 110 TL ceza kesildi ve araçları otoparka çekildi. Ayrıca sürücüler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.

08.05.2024 09:25
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Erzurum'da drift atan sürücü görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca polisin takibi sonucu yakalandı. Sürücüye rekor ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada yayınlanan bir videoda kırmızı renkli Tofaş marka araçla iki ayrı sürücünün karayolu üzerinde drift attığı görülmesi üzerine yapılan çalışmalarda; bahse konu ihlalin Sanayi Sitesi içinde gerçekleştiği, Sürücülerden birinin İ.D, diğerinin A.S olduğu tespit edildi. Söz konusu araç ve sürücüsü İ.D Tortum yolu sanayi sitesi Siteler Caddesi üzerinde yakalandı.

Yapılan incelemede araçta standart dışı süspansiyon sistemi olduğu belirlendi. İ.D hakkında drift atmak ve standart dışı süspansiyon maddelerinden toplam 32 bin 923 TL ceza yazılarak sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

A.S hakkında drift atmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak maddesinden toplam 45 bin 210 TL, Araç sahibi Y.D hakkında ise sürücü belgesi olmayana araç kullandırmak maddesinden 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

3 şahıs hakkında toplamda 91 bin 110 TL ceza uygulanmış, araç otoparka çekildi. Ayrıca sürücüler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Drift Yapan Sürücü Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika

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