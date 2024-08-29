Erzurum'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Erzurum\'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik 4 şüpheli yakalandı. Tutuklanan bir şüpheli, diğer üçü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

29.08.2024 17:08
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Erzurum Emniyet Müdürlüğümüz KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik günü yapılan operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından A. Y. (Emekli) isimli şahıs yapılan işlemlerinin ardından çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklanarak ceza evine konulurken, R. K. (ihraç veri kontrol işletmeni) ; D. S. (aktif kamu çalışanı-sekreter) ve F. S. (aktif kamu çalışanı-öğretmen) adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi, - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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