Erzurum'da FETÖ operasyonu: İki doktor gözaltına alındı - Son Dakika
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Erzurum'da FETÖ operasyonu: İki doktor gözaltına alındı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün güncel faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, iki doktor gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları, örgüt mensupları tarafından gönderilen paralarla öğrencilere maddi yardımda bulundukları ve FETÖ mensuplarının ailelerine yardım ettikleri belirlendi. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Bir şüpheli adli kontrol ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklandı.

12.06.2024 14:48
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütünün Güncel Faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda iki doktor gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda A. Ç. T (İşyeri Hekimi/Özel Sektör) ve S. N. T. (Uzman Doktor/İstifa) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların Erzurum'da üniversite okuyan irtibatlı oldukları öğrencileri örgüte kazandırmaya çalıştıkları, yurtdışı/yurtiçinde faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından gönderilen paralarla öğrencilere örgüt adına maddi yardımda bulundukları, 15 Temmuz darbe girişimi davalarından dolayı Erzurum ilinde hükümlü olarak Cezaevinde bulunan FETÖ mensubu şahısların aileleri Erzurum iline ziyarete geldiklerinde ulaşım, konaklama ihtiyaçlarını karşıladıkları tespit edildi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyaller ele geçirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S. N. T. İsimli şahsı Adli Kontrol ve Yurtdışı Yasağı ile serbest bırakılırken, A. Ç. T isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan açıklamada, tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da FETÖ operasyonu: İki doktor gözaltına alındı - Son Dakika

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