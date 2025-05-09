Erzurum'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı

Erzurum\'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı

Erzurum'da gerçekleştirilen operasyonda, fuhuşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı, 4 şüpheli tutuklandı.

09.05.2025 17:11
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Erzurum'da polis ekiplerinin yaptıkları eş zamanlı operasyonda fuhuş yapmaya zorlandığı tespit edilen 8 kadın kurtardı ve 47 bilgi sahibi şahsın ifadesini aldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; B.B isimli otel ve B. isimli pansiyon sahibi olan M.K isimli şahsın, mağdur bayan şahısların, adı geçen işyerlerinde fuhuş yapmalarına aracılık ettiği anlaşıldı. A.N ve E.E.E isimli şahısların da bu işyerlerinde resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı ve fuhşa aracılık ettikleri tespit edildi ve soruşturma başlatıldı. Elde edilen bulgular sonucunda; resepsiyon görevlisi K.A isimli şahıs şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; B.B isimli otel ve B. isimli pansiyon sahibi M.K ve çalışanlar A.N, E.E.E ve K.A isimli şahısların yakalanabilmesi ve delil elde edilebilmesi için belirtilen işyeri ve ikametlerinde arama yapıldı. Arama esnasında, şüphelilerin kullanımında olan cep telefonlarında mağdur ve bilgi sahibi şahıslara ait özel görüntüler, harici mesajlaşma uygulamalarından yapılan iletişim kayıtları, veya suçu aydınlatmaya yönelik başkaca deliller bulunabileceği değerlendirildi.

Arama, el koyma ve göz altı kararı gereği şüpheli ikamet adresleri ve adı geçen işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu; fuhuş yapmaya zorlandığı tespit edilen 8 mağdur kadın kurtarıldı ve 47 bilgi sahibi şahsın ifadesi alındı. Ayrıca dosya kapsamında fuhşa teşvik aracılık veya zorlama suçundan tespitli olan 4 şüpheli M.K, A.N, E.E.E ve K.A isimli şahıslar yakalandı.

Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama suçundan tutuklandı

Yakalanan 4 erkek şüphel Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Sevk edilen dört şahıstan M.K isimli şahıs Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama suçundan tutuklandı, üç şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca operasyon çerçevesinde fuhuş yaptığı tespit edilen kadın ve erkek şahıslara 89 ayrı idari yaptırım olarak toplam 2 milyon 137 bin 513 TL idari para cezası tatbik edildi. Kayıtsız konaklamalara ilişkin yapılan tespitler neticesi 612 bin 747 TL idari para cezası uygulandı. Konu ilgili yapılan açıklamada; bahse konu oteller hakkında Erzurum Zührevi Hastalıklarla Mücadele Komisyonu Başkanlığı ile gerekli yazışmalar yapılacağı ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

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