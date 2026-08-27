Erzurum'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması - Son Dakika
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Erzurum'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması

Erzurum\'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması
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Erzurum'da asayiş uygulaması gerçekleştirilerek güvenlik denetimleri yapıldı, huzur vurgulandı.

Erzurum'da vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulaması, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun tarafından yerinde denetlendi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, kent genelinde asayiş ve kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. Bu kapsamda, şehrin işlek noktalarından biri olan Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı üzerinde kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyet müdürü çalışmaları sahada inceledi

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, uygulama noktasına giderek yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Denetimler sırasında görevli personelden bilgi alan Karaburun, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan emniyet mensuplarına kolaylıklar diledi. Uygulama esnasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla da sohbet eden Emniyet Müdürü Karaburun, halkın huzuru için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Üst düzey katılım

Gerçekleştirilen asayiş uygulamasında İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan Kaçar ve ilgili Birim Amirleri de eşlik etti. Çok sayıda polis ekibinin katılımıyla yürütülen denetimlerde; şüpheli araçlar didik didik aranırken, şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelindeki güven ortamının sürekliliği için bu tür uygulamaların farklı nokta ve zamanlarda kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, Asayiş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması - Son Dakika

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