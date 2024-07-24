Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 29 Kaçak Göçmen ve 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 29 Kaçak Göçmen ve 4 Şüpheli Yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, düzensiz göçmenleri sınır illerden alarak Erzurum'a getiren ve sahte belgeler düzenleyerek batı illerine sevk eden 4 şüpheli ile birlikte toplamda 29 kaçak göçmen yakalandı. Operasyon sonucunda 3 Türk ve 1 Pakistan vatandaşı olan organizatör şahıslardan ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 2 şahıs tutuklandı.

24.07.2024 16:39
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda 29 kaçak göçmen ve organizatörlük yaptığı belirlenen 4 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların, düzensiz göçmenleri sınır illerden alarak Erzurum iline getirdiği ve burada düzensiz göçmenlere sahte Uluslararası Koruma Başvuru Belgesi ve Yol İzin Belgesi düzenleyerek farklı araçlar ve yöntemler kullanarak batı illerine sevk ettiklerine dair bilgi edinilmesi üzerine başlatılan müşterek iki projeli çalışma neticesinde farklı tarihlerde yapılan; ara yakalamalarda toplamda 29 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda olaylarda kullanılan 2 araca el konulurken kaçak göçmenlerin batı illerine sevkini sağlayan ve sahte Uluslararası Koruma Başvuru Belgesi ve Yol İzin Belgesi düzenleyen toplamda 4 şüpheli şahsa Göçmen Kaçakçılığı ve Resmi Belgede Sahtecilik suçundan adli işlem yapıldı.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğünü yöneten şahıslara yönelik farklı zamanlarda yapılan operasyon sonucu 3' ü Türk, 1' i Pakistan vatandaşı olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalanarak adli işlemlere başlanıldı. Organizatör şahıslardan ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 29 Kaçak Göçmen ve 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 29 Kaçak Göçmen ve 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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