Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Erzurum\'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'ncü sınıf öğrencisi, Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından yaralanan öğrenci tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi ailesine teslim edildi.

09.02.2024 23:36  Güncelleme: 23:38
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Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'ncü sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.

ERZİNCAN - Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'ncü sınıf öğrencisi hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı.

Erzincan merkez Kurutilek Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişiden birisi olan Yusuf Sizer tedavi gördüğü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Sizer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Erzurum'dan gelen ailesine teslim edildi.

Kurutilek Mahallesi eski çayırlı yolu mevkiinde 8 Şubat'ta E.T.K'nin kullandığı 24 ABF 234 plakalı otomobil ile A.T. idaresindeki 29 DH 991 plakalı otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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