Erzurum\'da Jandarma, Mahsur Kalana Ulaştı

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Erzurum'da jandarma ekipleri karda mahsur kalan vatandaşa ulaştı ve aracıyla birlikte kurtarıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İspir ilçesi Başçeşme Mahallesi'nde bir şahsın etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle köy yolu üzerinde mahsur kaldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine İspir İlçe Jandarma Komutanlığı devriyesi hızla olay yerine intikal ederek vatandaşa ulaşıldı. Soğuk havadan etkilenen şahsa gerekli destek sağlanarak yolda kalan aracı bulunduğu yerden çıkarıldı ve şahıs güvenle evine ulaştırıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla çalışmalarını aralıksız sürdürecektir" denildi. - ERZURUM