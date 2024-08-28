Erzurum'da kaçak göçmen operasyonu: 16 göçmen ve bir organizatör yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da kaçak göçmen operasyonu: 16 göçmen ve bir organizatör yakalandı

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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 16 kaçak göçmen ve bir organizatör şahıs yakalandı. Operasyon sonucunda Afganistan uyruklu olan organizatör şahıs tutuklandı.

28.08.2024 15:19
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Erzurum kaçak göçmen operasyonu: 16 kaçak göçmen ve bir organizatör şahıs yakalandı

ERZURUM - Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 16 kaçak göçmen ve organizatörlük yaptığı belirlenen bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların, farklı araçlar ve yöntemler kullanarak düzensiz göçmenleri sınır illerden alarak Erzurum'a getirdiği ve burada bir süre barındırdıktan sonra batı illerine sevk ettiklerine dair bilgi edinilmesi üzerine Erzurum merkezde bulunan bir adreste yapılan operasyonda 16 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda olayın organizatörlüğünü yapan Afganistan uyruklu 1 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Şüpheli şahıs adli işlemlerini ardından adliyeye sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da kaçak göçmen operasyonu: 16 göçmen ve bir organizatör yakalandı - Son Dakika

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