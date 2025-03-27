Erzurum'da Kaçak Telefon ve Taklit Tişört Ele Geçirildi - Son Dakika
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Erzurum'da Kaçak Telefon ve Taklit Tişört Ele Geçirildi

Erzurum\'da Kaçak Telefon ve Taklit Tişört Ele Geçirildi

Jandarma, Erzurum'da kaçak telefon ve taklit tişört operasyonu yaptı, 2 kişi gözaltına alındı.

27.03.2025 16:19
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Erzurum'da jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda kaçak telefon ve markalara ait taklit tişört ele geçirdi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Horasan İlçe Jandarma Komutanlığınca, Horasan ilçesinde kaçakçılık ve mali suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlar neticesinde; 27 adet gümrük kaçağı telefon ile piyasa değeri 480 bin TL olan 240 adet çeşitli markalarda taklit tişört ele geçirildi.

Olay şüphelisi 2 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, 1 şahıs hakkında ise 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. İlgili makamlara teslim edilmek üzere suça konu olan malzemelere el konuldu.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ve mali suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Güvenlik, Jandarma, Politika, Ekonomi, erzurum, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Kaçak Telefon ve Taklit Tişört Ele Geçirildi - Son Dakika

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