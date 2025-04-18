Erzurum\'da Kadın Cinayeti: Hatice Agcakale Toprağa Verildi

Erzurum'da Ali Osman Buzlak tarafından boğularak vahşice öldürülen Hatice Agcakale Buzlak, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Erzurum'da önceki gün gece saatlerinde Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde araç içinde bulunan 21 yaşındaki Ali Osman Buzlak ile 24 yaşındaki Hatice Agcakale Buzlak tartışmaya başladı. Alınan bilgilere göre; Ali Osman Buzlak, düğün hazırlığı yaptığı ve resmi nikah kıydığı Hatice Agcakale Buzlak'ı tartışmanın sonunda boğdu ve cesedini aracın bagajına bıraktı.

Daha sonra kesici aletle intihar girişiminde bulunan Ali Osman B., polis ekipleri tarafından Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda yakalandı. Zanlı hastahanedeki tedavisinin ardından Adliye'ye çıkarılarak tutuklandı. Hatice Agcakale Buzlak'ın cansız bedeni ise otopsi için Erzurum Adli Tıp'a kaldırıldı.

Vahşice öldürülen Hatice Agcakale Buzlak için bu gün Erzurum'da Narmanlı Cami'de Cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Genç kadın gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Anne Mertem Agcakale kızının tabutuna sarılarak dakikalarca ağladı ve feryat ederek, "Benim kızım sosyal hizmet uzmanı olacaktı. Herkesin hakkını koruyacaktı ama kendisi gitti. Benim çocuğumun hakkını savunun, hakkını alın. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Kızımı katledenler cezası kalmasın" dedi. Öldürülen genç kadının arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu.

Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner ve Baro Kadın Hakları Merkezi üyeleri de cenaze namazında hazır bulundu. Baro Başkanı Mesut Öner, "Bir insan ve 22 yıllık bir avukat olarak en çok korkuttuğum şeyi yine yaşadık. Yine bir kadın cinayeti ile karşı karşıyayız. Alınan tüm önlemlere rağmen cinayetler sürüyor. Biz baro olarak hem bu olayda hem de benzeri olayda kadınlarımızın yanında olup, onların hakkını savunmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM