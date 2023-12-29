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Erzurum'da kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu - Son Dakika
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Erzurum'da kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Erzurum'un Tekman ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğu, jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Ş.Ç. isimli kız çocuğunun kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama/kurtarma çalışmalarına başladı. Dron destekli yapılan çalışmalar sonucunda kız çocuğu, evinin yaklaşık 7-8 kilometre uzağında bulunarak ailesine teslim edildi.

Erzurum\'da kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu
29.12.2023 - 12:25,
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Erzurum'un Tekman ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğu, jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekman'ın Gökoğlan Mahallesi'nde ikamet eden Ş.Ç.'nin (17) saat 16.30 sıralarında kaybolduğu yönünde alınan ihbar üzerine Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Tekman İlçe Jandarma Komutanlığınca olaya müdahale edilerek arama/kurtarma çalışmalarına başlandı. Dron destekli yapılan titiz çalışma neticesinde kız çocuğu, Gökoğlan Mahallesi kırsalında evinin yaklaşık 7-8 kilometre uzağında bulunarak ailesine teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Jandarma, Erzurum, Tekman, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu - Son Dakika
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