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Erzurum'da korkutan yangın

ERZURUM - Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Libya Sokak'ta metruk bir evde başlayan yangının alevleri bir anda binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye yangının çevredeki evlere sıçramaması için önlem aldı. Mahalle sakinleri de bu arada evden yükselen duman ve alevden dolayı kısada olsa bir panik yaşadı. İtfaiyenin başarılı çalışması sonucunda yangın büyümeden ve etraftaki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Boş olduğu öğrenilen ve kullanılmayan evde yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.

Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.