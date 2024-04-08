Erzurum'da korkutan yangın
ERZURUM - Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Libya Sokak'ta metruk bir evde başlayan yangının alevleri bir anda binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye yangının çevredeki evlere sıçramaması için önlem aldı. Mahalle sakinleri de bu arada evden yükselen duman ve alevden dolayı kısada olsa bir panik yaşadı. İtfaiyenin başarılı çalışması sonucunda yangın büyümeden ve etraftaki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Boş olduğu öğrenilen ve kullanılmayan evde yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.
Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.
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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık, polis, karayolları ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve trafik bir süreliğine iki şeritten sağlandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 2 bin 445 kişi sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda, 8 aranan şahıs yakalanırken, 2 şahıs tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi. Ayrıca, 19 kişiye yoklama kaçağı oldukları gerekçesiyle tebligat yapıldı ve 3 motosiklet trafikten men edildi. Denetimler sırasında yapılan aramalarda; 1 tabanca, 2 şarjör, 2 tüfek, 1 motosiklet, 75 gram kannabinoid, 4 gram esrar, 63 adet captagon hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayla ilgili olarak A.A. ve B.A. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan bir otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada bulunan 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Ağcaalan köyünde bir evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
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