Erzurum'da Lokanta Çatısında Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü - Son Dakika
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Erzurum'da Lokanta Çatısında Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Erzurum\'da Lokanta Çatısında Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan bir lokantanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının lokantanın ocağından kaynaklandığı belirtilirken, çalışanlar yangın tüpü ile ilk müdahaleyi yapmıştır. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise ihbar üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale etmiş ve kısa sürede kontrol altına almıştır.

09.03.2024 15:28  Güncelleme: 15:33
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Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kongre Caddesinde bir lokantanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kongre Caddesinde hizmet veren bir lokantanın ocağından kaynaklandığı belirtilen yangın kısa sürede çatıyı sardı. Yangına ilk müdahaleyi çalışanlar yangın tüpü ile yaptı. İhbarın ardından bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına almayı başardı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Lokanta Çatısında Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Lokanta Çatısında Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü - Son Dakika
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