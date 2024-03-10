Erzurum\'da Metruk Binalara Yönelik Polis Denetimleri Devam Ediyor

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Erzurum'da sayıları son yılarda artan ve vatandaşlar tarafından şikayet konusu edilen metruk binalara yönelik polis denetimleri sürüyor.

Erzurum polisinin hem huzur operasyonlarında hem de rutin denetimlerinde sıkça gündeme gelen terk edilmiş ve metruk binalar asayiş açısından zaman zaman sorunları da beraberinde getiriyor. Güvenlik güçleri istenmeyen olaylara mahal vermemek ve buraları farklı amaçları için mekan edinmek isteyenlere izin vermemek noktasında incelemeler yapıyor. Metruk binalara karşı son yapılan denetim ve uygulamaya Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar bizzat katıldı. İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, metruk binalara yönelik gerçekleştirilen uygulamaları yerinde denetleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ERZURUM