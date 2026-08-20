Erzurum\'da Mutfakta Yangın

Erzurum'da bir evin mutfağında çıkan yangın korkuttu. Anne ve iki çocuğu dumandan etkilendi.

Aziziye ilçesi Selçuklu Mahallesi Dadaş Caddesi Çalışkanlar Apartman G1 Blok 4. katta meydana gelen yangında 2 çocuk ve anneleri dumandan etkilendi. Henüz sebebi bilinmeyen yangında ihbar apartmana itfaiye, sağlık ekipler, ve polis sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince anne ve çocuklarına tedbir amaçlı ilk müdahaleleri yaptı. Daha sonra şahıslar hastaneye sevki edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.